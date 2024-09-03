ماركوس تورام يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار علي مباريات الجولة الثالثة من الدوري الايطالي “الكالتشيو ” لموسم 2024 - 2025.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- ماركوس تورام، انتر ميلان، 4 أهداف

2- ماتيو ريتيجي، أتالانتا، 3 أهداف

3- فالنتين كاستيلانوس، لاتسيو، هدفان

3- دانييل موسغويرا، هيلاس فيرونا، هدفان

3- ماركو بريشيانيني، أتالانتا، هدفان

3- دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس،هدفان

3- إيمانويل جياسي، إمبولي، هدفان

3- دينيس مان، بارما، هدفان

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة يوفنتوس وضيفه روما، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



اليوفي بهذا التعادل، رفع رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني بجدول الترتيب بالتساوي مع المتصدر إنتر، بينما وصل روما إلى النقطة الثانية بالمركز ال17.