ماركوس تورام يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار علي مباريات الجولة الثالثة من الدوري الايطالي “الكالتشيو ” لموسم 2024 - 2025.
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
1- ماركوس تورام، انتر ميلان، 4 أهداف
2- ماتيو ريتيجي، أتالانتا، 3 أهداف
3- فالنتين كاستيلانوس، لاتسيو، هدفان
3- دانييل موسغويرا، هيلاس فيرونا، هدفان
3- ماركو بريشيانيني، أتالانتا، هدفان
3- دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس،هدفان
3- إيمانويل جياسي، إمبولي، هدفان
3- دينيس مان، بارما، هدفان
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة يوفنتوس وضيفه روما، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
اليوفي بهذا التعادل، رفع رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني بجدول الترتيب بالتساوي مع المتصدر إنتر، بينما وصل روما إلى النقطة الثانية بالمركز ال17.