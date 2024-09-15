الامارات | نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد نابولي مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الساحق على كالياري برباعية نظيفة في الجولة الرابعة. ورفع نابولي رصيده في المركز الأول الى 9 نقاط متقدما على يوفنتوس بفارق نقطة لكن إنتر يستطيع العودة الى الصدارة في حال فوزه على مضيفه مونتسا لاحقا.

وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها الفريق الجنوبي المركز الأول منذ مايو عام 2023 عندما أنهى الموسم بطلا للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وتابع نابولي صحوته في الآونة الأخيرة، فبعد سقوطه المذل في الجولة الافتتاحية امام فيرونا 0-3، حقق الفريق بإشراف مدربه الجديد أنتونيو كونتي ثلاثة انتصارات تواليا.

وفرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نفسه نجما للمباراة من خلال صناعته للهدفين الأولين ثم تسجيله الهدف الثالث لفريقه. افتتح نابولي التسجيل بتسديدة بعيدة من قائده جوفاني دي لورنتسو (18).

وسجل الجناح الجورجي خفيتسا كفاراتسخيليا الهدف الثاني بتمريرة من لوكاكو (66)، قبل أن يضيف الأخير الثالث بعدها بأربع دقائق.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم أليساندرو بونجورنو المهرجان التهديفي بتسجيله الرابع لنابولي.