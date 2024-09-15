ميلان يقسو على فينيزيا برباعية في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي ميلان فوزه الأول في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما اكتسح ضيفه فينزيا 4 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم ميلان في الدقيقة الثانية عن طريق ثيو هيرنانديز، قبل أن يضيف زميله يوسوفو فوفانا الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 25 سجل كريستيان بولسيتش الهدف الثالث لميلان من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله تامي إبراهام الهدف الرابع بنفس الطريقة بعد ذلك بأربع دقائق.

وشهدت المباراة تعرض هانس نيكولوسي لاعب فينزيا للطرد في الدقيقة 73.

ورفع ميلان، الذي خسر مباراة وتعادل مباراتين قبل مواجهة اليوم، رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

على الجانب الآخر تجمد رصيد فينزيا عند نقطة وحيدة في المركز العشرين والأخير.