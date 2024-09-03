بطولة فلاشينغ ميدوز: سينر يصطدم بمدفيديف في ربع النهائي وتأهل سهل لشفيونتيك

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : يصطدم الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، بالروسي دانييل مدفيديف الخامس بعد تأهلهما الإثنين إلى الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وبلغ سينر، الفائز في بداية العام بلقبه الكبير الأول بعد تتويجه بطلا لأستراليا المفتوحة، ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز للمرة الثانية في مسيرته بفوزه الصعب على الأميركي تومي بول الرابع عشر 7 6 (7 3) و7 6 (7 5) و6 1 في ساعتين و42 دقيقة.

وبدا الإيطالي البالغ 23 عاما في طريقه لخسارة المجموعة الأولى بعد تخلفه 1 4، لكنه عاد من بعيد في طريقه ليكون اللاعب الوحيد هذا العام الذي يبلغ أقله الدور ربع النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى.

وقال سينر "على الصعيد الذهني، لم أبدأ جيدا المجموعة الأولى لكني بقيت في الأجواء. كانت هناك بعض التقلبات لكني وجدت وتيرتي في نهاية اللقاء"، كاسرا إرسال بول مرتين في المجموعة الثالثة.

ويأمل الإيطالي أن يكون أكثر توفيقا من عام 2022 حين انتهى مشواره في ربع النهائي على يد النروجي كاسبر رود، لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتا ضد مدفيديف الذي بلغ هذا الدور للمرة الخامسة في مسيرته بفوزه السهل على البرتغالي نونو بورغيش 6 0 و6 1 و6 3.

واحتاج بطل 2021 ووصيف 2013 و2019 إلى ساعة و51 دقيقة كي يحقق فوزه الثالث من أصل ثلاث مواجهات مع البرتغالي المصنف 34 عالميا.

وسيخوض الروسي البالغ 28 عاما الدور ربع النهائي للمرة الحادية عشرة في البطولات الكبرى، على أمل المحافظة على تقليده إذ تجاوز هذا الدور في تسع من المرات العشر السابقة ووصل إلى النهائي ست مرات، لكنه اكتفى بلقب واحد كان في البطولة الأميركية بالذات عام 2021 حين تغلب على ديوكوفيتش.

رابع مواجهة في 2024

ويأمل أن يواصل رفع راية الأبطال السابقين بعدما خسرت البطولة حامل اللقب ديوكوفيتش وبطل 2022 الإسباني كارلوس ألكاراس، لكن عليه تخطي سينر في رابع مواجهة بين اللاعبين منذ بداية الموسم والثالثة عشرة بالمجمل.

وتغلب سينر على الروسي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ثم في نصف نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة، قبل أن يخسر أمامه في ربع نهائي بطولة ويمبلدون حين حقق مدفيديف فوزه السابع على منافسه الإيطالي مقابل خمس هزائم.

وبات جاك درايبر أول بريطاني يبلغ ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز منذ أندي موراي عام 2016 بفوزه على التشيكي توماس ماتشاك بسهولة 6 3 و6 1 و6 2، محافظا بذلك على سجله اللافت في هذه النسخة حيث لم يخسر ابن الـ22 عاما أي مجموعة حتى الآن.

ويلتقي درايبر في اختباره التالي الأسترالي أليكس دي مينور العاشر الذي تغلب على مواطنه جوردان تومسون 6 0 و3 6 و6 3 و7 5.

تأهل شفيونتيك وخروج باوليني

وعند السيدات، لم تجد البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا وبطلة 2022 الباحثة عن لقبها الكبير السادس، صعوبة كبرى في بلوغ ربع النهائي للمرة الثانية فقط بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا السادسة عشرة 6 4 و6 1.

واحتاجت البولندية، المتوجة هذا العام ببطولة رولان غاروس للمرة الثالثة تواليا والرابعة في آخر خمسة أعوام، إلى ساعة ونصف لحسم المواجهة وذلك بعدما أظهرت منافستها مقاومة كبيرة في المجموعة الأولى حيث فرضت التعادل 4 4، قبل أن تنحني أمام المصنفة أولى التي فازت بعد ذلك بسبعة أشواط متتالية امتدادا بين المجموعتين.

وستخوض شفيونتيك "تحديا كبيرا" في ربع النهائي بحسب ما توقعت، إذ تلتقي الأميركية جيسيكا بيغولا السادسة والفائزة بسهولة على البريطانية ديانا شنايدر الثامنة عشرة 6 4 و6 2 في ساعة ودقيقة.

وبلغت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة 52 عالميا، ربع النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما أقصت الإيطالية جازمين باوليني الخامسة بالفوز عليها 6 3 و6 3.

واحتاجت التشيكية البالغة 28 عاما إلى ساعة و9 دقائق فقط كي تحقق فوزها الرابع من أصل أربع مواجهات جمعتها بباوليني التي وصلت هذا العام إلى نهائي بطولتي رولان غاروس وويمبلدون، في انجاز لابنة الـ28 عاما التي لم يسبق لها قبل هذا الموسم الذهاب أبعد من الدور الثاني في البطولات الكبرى.

وبدأت باوليني اللقاء بشكل جيد إذ كسرت إرسال منافستها في الشوط الأول في طريقها للتقدم 3 1، لكن الأخيرة ردت بقوة وفازت بالأشواط الخمسة التالية بعد كسرها إرسال الإيطالية مرتين.

وقالت التشيكية "كنت متوترة بعض الشيء في البداية، حاولت وحسب أن أشعر بالكرة".

وستخوض موخوفا ربع النهائي للمرة السادسة في البطولات الكبرى التي وصلت فيها مرة واحدة إلى النهائي العام الماضي في رولان غاروس حين خسرت أمام شفيونتيك، فيما تبقى أفضل نتيجة لها في فلاشينغ ميدوز وصولها إلى نصف النهائي العام الماضي حين انتهى مشوارها على يد الأميركية كوكو غوف التي فازت لاحقا باللقب.

وغابت موخوفا عن الملاعب بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي بسبب إصابة في المعصم وخضعت لعملية جراحية في شباط/فبراير أبعدتها حتى حزيران/يونيو، ما جعلها تكتفي هذا العام بسبعة انتصارات فقط قبل وصولها إلى نيويورك وملاعب فلاشينغ ميدوز.