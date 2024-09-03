«استراتيجية مدروسة بعناية».. ما سبب تصريحات محمد صلاح المثيرة حول مستقبله مع ليفربول؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء التصريحات التي أدلى بها نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يوم الأحد الماضي، بشأن مستقبله مع "الريدز"، والتي أثارت جدلا واسعا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، أي بنهاية الموسم الجاري.

وأثار صلاح حالة من الجدل لدى جمهور ليفربول بسبب تصريحاته التي أدلى بها، عقب الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

وتألق الفرعون المصري في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، حيث صنع هدفين قبل تسجيله هدف.

وعقب المباراة، أكد صلاح أنه لا توجد أي مفاوضات مع مسؤولي ليفربول بشأن التجديد، مدركًا كونه يلعب موسمه الأخير وفقًا لعقده الساري.

وبحسب ما ذكرت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن الضجة الإعلامية غير المتوقعة التي أثارها محمد صلاح تُعد جزءًا من استراتيجية مدروسة بعناية لتعزيز مكانته وإقناع ليفربول بتقديم عقد جديد، وفقا لمصادر مطلعة.

وأوضحت الشبكة أنه يُعتقد بأن محمد صلاح يريد البقاء في صفوف ليفربول لما بعد يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن صلاح لن يرغب في قبول خفض راتبه أو عقد أقل قيمة مع وصوله إلى سن الـ32 عامًا.

ويُعد صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ نادي ليفربول، براتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني.