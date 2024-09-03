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الزمالك يفاوض المهاجم الجابوني آرون بوبينزا

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ياسر رشاد - القاهرة - دخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى مفاوضات جاده مع المهاجم الجابوني هارون بوبيندزا المهاجم الغابوني (27 عام) والذى يرغب فى إنهاء  عقده مع  ناديه سينسيناتي الأمريكي والنادي وافق على السماح له بالرحيل خاصة أن اللاعب غائب منذ فترة عن التدريبات و

وبحسب فوت ميركاتو هناك إهتمام من جوتزيبي وقاسم باشا التركيين وباوك وأيك أثينا اليونانيين بالإضافة لعرض من أحد الأندية

عقد بوبيندزا مع سينسيناتي مستمر حتى 2025 مع خيار التجديد لعامين آخرين .

وأكدت مصادرنا أن اللاعب رحب بعرض الزمالك خصوصا أن أحد رجال الأعمال سيتحمل قيمه الصفقه كامله..وكان مسئولو الزمالك قد حصلوا علي توقيع الفلسطيني عمر فرج مهاجم ايك السويدي على سبيل الإعارة لمده موسم واحد مع أحقية الشراء 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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