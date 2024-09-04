ثروت سويلم: "هناك 3 تصورات للدوري الموسم المقبل"

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، أن هناك 3 أشكال للدوري المصري خلال الموسم المقبل 2024/2025.



وتحدث سويلم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "لقد عرضنا على الأندية 3 أشكال للدوري خلال الموسم الجديد، لأن الشكل النمطي العادي سيجعلنا نستمر 10 مواسم على نفس المشكلة".

وتابع: "حاليًا عامر حسين يضع تصور كل شكل من أشكال الدوري، والقرار ليس في يد الرابطة فقط بل يتعلق بالشركة الراعية والبث التلفزيوني".

وأكمل: "الشكل القريب من التنفيذ في الموسم المُقبل، هو لعب الدور الأول ثم تقسيم الفرق في الدور الثاني 10 أندية تنافس على اللقب، و8 تصارع من أجل البقاء".

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في حصد لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي، بعد المنافسة القوية مع بيراميدز حتى الجولات الأخيرة.