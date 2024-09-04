موعد مباراة الزمالك وراية الودية استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، أمام نادى راية يوم السبت المقبل فى المباراة التى تجمع بين الفريقين على هامش المعسكر المقام حاليًا في برج العرب، استعدادًا للموسم الجديد.



وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك وراية يوم السبت المقبل في تمام العاشرة صباحًا، على أن يواجه الأبيض نظيره الشرطة العراقي في نفس اليوم بمجموعة أخرى من اللاعبين في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء على نظيره الشعلة السعودي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.