رئيس الاتحاد العربي لتنس الطاولة: مصر قادرة على تنظيم كبرى البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث خليل المهندي رئيس الاتحاد العربي لتنس الطاولة، عن تنظيم مصر لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 6 من الشهر ذاته.

وقال المهندي في تصريحاته إن مصر قادرة على تنظيم كبرى البطولات بالشكل الأمثل، وهي عادة مصر بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة ومنشآت عالمية، وخبرة كبيرة في مجال تنظيم البطولات.

أكد المهندي أن البطولة العربية للأندية تعد رقم 35، منهم ما يقرب من 10 بطولات تم تنظيمها في مصر، معربًا عن سعادته بإقامة البطولة في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تابع المهندي أن الاتحاد العربي تفاجئ من عدم مشاركة قطبي مصر، الأهلي والزمالك في البطولة العربية، لأن مشاركتهما في أي بطولة بأي لعبة يعطي لها رونق خاص، متمنيًا عودتهم مرة أخرى للمشاركة في البطولات العربية المقبلة.

أضاف رئيس الاتحاد الآسيوي والقطري لتنس الطاولة، أن مشاركة عدد كبير من الأندية في هذه النسخة يعد نجاحًا كبيرًا لها، وسنرى منافسات قوية خاصة بوجود محترفين مميزين يشاركون مع الأندية، متمنيًا التوفيق للجميع.

أكد المهندي أن الاتحاد العربي يهتم بمشاركة اللاعبين في البطولات القارية والعالمية لإكسابهم الخبرة والاحتكاك اللازم لزيادة مهاراتهم ولتحقيق نتائج طيبة في كبرى البطولات.

استكمل المهندي حديثه أن الاتحاد المصري لا ينقصه سوى تقديم ملف استضافة أي بطولة أيا كانت كبيرة أو قوية، وسيلقى هذا الطلب ترحيب وموافقة من كل الجهات لأن مصر لها باع كبير في هذا الشأن.

ووجه المهندي الشكر إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة المحاسب معتز عاشور، على حسن الاستقبال وعلى نجاح التنظيم للبطولة العربية لأندية تنس الطاولة.