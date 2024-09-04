الاتحاد السكندري يواصل صفقاته ويضم الثنائي يحيي وسمير

ياسر رشاد - القاهرة - واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي نشاطه المكثف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأعلن رسميا عن ضم ثنائي جديد للفريق الاول لكرة القدم.

الصفقة الاولى هي انضمام كريم يحيي الظهير الأيمن والذي يجيد ايضا في مركز قلب الدفاع وسبق له اللعب للاتحاد قبل موسمين في صفقة انتقال حر ليكون الصفقة السابعة لنادي الاتحاد السكندري خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

الصفقة الثانية هي ضم جناح حرس الحدود اسلام سمير والذي وقع على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري لمدة أربعة مواسم في وجود رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي و رئيس قطاع كرة القدم امام محمدين.

بهذا يكون نادي الاتحاد السكندري قد أتم التعاقد مع ثمانية صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتشير التوقعات إلى اتجاه مجلس الإدارة إلى الإعلان عن صفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة وقبل بدء فترة الاعداد بشكل رسمي حتى قيادة القبرصي بابافاسيليو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري.