تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك بالمملكة العربية السعودية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بكرة إن شاء الله سنطرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، خلوكم جاهزين.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم 27 سبتمبر الجاري في نهائي كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك الأهلي في المباراة، باعتباره حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية 2023-2024، فيما يعد الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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