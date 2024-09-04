هاني سعيد: لقب دوري ابطال افريقيا هدف بيراميدز في الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن جميع اللاعبين لديهم رغبة في المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد، موضحا قدرة الفريق على حصد اللقب القاري.

وقال هاني لقناة أبوظبي الرياضية:" ننظر لأنفسنا فقط، وطموحنا يرتفع موسم بعد آخر، ولا ينقصنا سوى التوفيق فقط في اللحظات الأخيرة من البطولات التي نشارك بها، وكنا قريبين من تحقيق أكثر من بطولة وصلنا فيها للنهائي".

وتابع قائلا:" بيراميدز يضم أفضل اللاعبين في مصر، وبشهادة الجميع نمتلك محترفين من أعلى طراز، والهدف هو الوصول بالفريق لمنصات التتويج في كل البطولات".

أشار المدير الرياضي إلى أن بطولة الكأس ستمنح النادي واللاعبين دفعة معنوية كبيرة، كما أنها ستضيف الكثير من الهدوء داخل جدران الفريق، و هو ما سيظهر نتائجه في المنافسات المقبلة.

أوضح هاني سعيد أنه لا وقت للراحة والفريق حصل على أجازة بسبطة لمدة أسبوع واحد بعد التتويج بكأس مصر، يعود بعدها للتحضير لمواجهتي الجيش الرواندي في دوري الأبطال، وبعدها سيكون الإعداد لمباراتي السوبر المصري والموسم الجديد الحافل بالبطولات، والتي كالعادة سيكون هدفه المنافسة عليها جميعا.