وزير الرياضة يتفقد مركز التنمية الشبابية والرياضية الجزيرة "٢ "بمدينة ٦ أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - بتكلفة اجمالية "300 " مليون جنيه..

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز التنمية الشبابية والرياضية الفرع الجديد الجزيرة "٢ " بمدينة ٦ أكتوبر صباح اليوم الاحد، والذي بات جاهزا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة بمصاحبه العديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة انه تم الانتهاء من تنفيذ المنشآت بمركز التنمية الشبابية والرياضية الجزيرة 2 والمقام بمدينة "٦ "أكتوبر والتي بلغ إجمالي التكلفة الإجمالية "٣٠٠ "مليون جنيه من خلال التمويل الذاتي دون تحميل الدولة اي أعباء مالية وهو النهج والفكر الاستثماري الذي تنتهجه الدولة المصرية والقيادة السياسية في جمهوريتنا الجديدة 2030.

مؤكدا "صبحي " علي ان الهدف من إنشاء فرع لمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر من اجل تلبية الطلبات المتزايدة للعضوية في مركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة بعد نجاح التجربة للمركز بفرع الجزيرة .

واستكمل وزير الشباب والرياضة حديثه بأننا قد نجحنا في تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية جديدة .

وزير الشباب يشدد على الانتهاء بشكل كامل من كافة التجهيزات ومتطلبات التشغيل قبل 15 أكتوبر المقبل

واشار صبحي ان الفرع الجديد تم إقامته علي مساحة ٨ فدان و يتكون من : "

٤ "ملاعب للاسكواش، ملعب قانوني ومدرجاته، ٢ ملاعب متعددةًالاغراض و٢ملعب بادل ، وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة ترفيهي وللأطفال ، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات والمبني الاجتماعي للنادي والذي يشتمل علي مطعم ومطبخ والعديد من الكافيتريات .

واكد وزير الرياضة ان الفرع الجديد سوف يخدم قطاع كبير من أبناء مدينة "٦ "اكتوبر في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والفنية والثقافية منوها الي أننا ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية نسير نحو بناء الإنسان والشباب المصري والاستثمار فيه من خلال تنمية قدرات الشباب المصري وتغيير ثقافته المجتمعية واستثمارها علي نطاق واسع وبمختلف المجالات .