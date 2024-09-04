منتخب مصر يقيم ممرًا شرفيًا لأبطال أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور وزير الشباب والرياضة ..

الأربعاء 04/سبتمبر/2024 - 11:35 م 9/4/2024 11:35:25 PM

أقام لاعبو منتخب مصر ممرًا شرفيًا لأبطال أولمبياد باريس، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك على هامش مران المنتخب.

شمل الحفل تكريمًا خاصًا للثلاثي المصري الذي أحرز الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة: أحمد الجندي، الذي حصل على ذهبية الخماسي الحديث، وسارة سمير، التي نالت فضية رفع الأثقال، ومحمد السيد، الذي أحرز برونزية سلاح السيف. كما شهد الحفل حضور الثنائي محمد جبر، لاعب المصارعة الرومانية الذي حقق المركز الخامس، ومحمد ماهر، لاعب سلاح الشيش.

وخلال التكريم، أهدى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، أبطال الأولمبياد قميصه الخاص، بينما قام محمد السيد، صاحب الميدالية البرونزية، بتقديم قناع رياضة السلاح والسيف الخاص به إلى محمد صلاح.