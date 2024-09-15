شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 15- 9- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 15-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، فوز الأهلي على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة وإصابة يحيى عطية الله في أول ظهور مع الفريق الأحمر.

يحيى عطية الله يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام جورماهيا الكيني

سجل المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي ظهوره الأول بالقميص الأحمر بعدما شارك أساسيا في مباراة فريقه أمام جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى أول ظهور رسمي مع بطل أفريقيا بعد الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ندي سوتشي الروسي.

بعثة الأهلي تصل مطار نيروبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة.. فيديو

وصلت بعثة الأهلي مطار نيروبي في كينيا، قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة عبر طائرة خاصة، بعد الفوز على جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كولر: لاعبو الأهلي أخرجوا كل ما لديهم أمام جورماهيا ونعمل على تحسين الأداء

عبر مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال كولر، "لعبنا أمام خصم قوي وتمكننا من تحقيق الفوز وسعداء بالفوز بثلاثية، ولم يدخل في شباكنا أهداف، ونعلم أن مباراة العودة لن تكون مواجهة سهلة، لذا لابد أن نكون في كامل تركيزنا في مباراة العودة بالقاهرة".

ساليفو وبواتنج ينتظمان فى تدريبات الاتحاد السكندري غداً

ينتظم الثنائي مورو ساليفو وبنجامين بواتنج لاعبا الاتحاد السكندري فى تدريبات زعيم الثغر غدا، الثلاثاء، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الثنائي منذ نهاية الموسم الماضي.

رقم قياسى جديد.. الأهلي يوسع سلسلة اللا هزيمة فى بطولة أفريقيا لـ23 مباراة

وصل فريق الأهلي للمباراة رقم 23 بدون هزيمة بعد الفوز على جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليوسع الرقم القياسي لأطول سلسلة بلا هزيمة لفريق أفريقي، بعدما كسر الرقم القياسي المسجل باسم الترجي التونسي الذي توقف عند 20 مباراة.

إصابة يحيى عطية الله فى أول مشاركة مع الأهلي أمام جورماهيا الكيني

اشتكى يحيى عطية الله، لاعب الأهلي ، من إصابة في القدم قبل أن يتم استبداله قبل نهاية مباراة جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويشارك بدلا منه عمر كمال في قيادة الجبهة اليسرى.

الأهلي يُنذر أفريقيا بثلاثية أمام جورماهيا فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب

وجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

جوميز وجهاز الزمالك يحضرون مباراة الأهلى من أجل عيون السوبر الأفريقى

يتواجد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، وجهازه المعاون، فى ملعب نيايو الوطني، لمراقبة فريق الأهلى الذى يواجه جورماهيا الكينى حالياً بدوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل مباراة القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية فى السوبر الأفريقى، والمقرر لها 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.