بعد ضم أنجيلو.. تعرف على صفقات النصر في صيف 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع النجم البرازيلي الشاب أنجيلو في صفقة مميزة ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكمل النصر 5 صفقات ناجحة ضمن خطة دعم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري وهي حارس المرمى بينتو ونجم الدفاع الفرنسا محمد سيماكان، وثلاثي الوسط والهجوم ويسلي و سالم النجدي و أنجيلو جابرييل.

20 مليون يورو تقرب النصر من نجم منتخب فرنسا

اقترب نادي النصر من التوصل لاتفاق مع نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، للحصول على خدماته ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير أن نادي النصر عرض على اللاعب الفرنسي الدولي أدريان رابيو 20 مليون يورو راتبًا سنويًا، حيث أن اللاعب متاح التعاقد معه في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الجاري.

وانتهى تعاقد رابيو مع يوفنتوس الإيطالي وأصبح متاحًا بشكل مجاني لأي نادي للتعاقد معه في الفترة الحالية، وهو ما منح النصر فرصة التحرك لحسم الصفقة قبل غلق أبواب الميركاتو في منتصف الشهر الجاري.