رسميًا.. النصر يعلن ضم البرازيلي أنجيلو جابرييل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي رسميً تعاقده مع النجم البرازيلي الشاب أنجيلو جابرييل في صفقة مميزة ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

النصر يقترب من ضم نجم منتخب فرنسا

اقترب نادي النصر من التوصل لاتفاق مع نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، للحصول على خدماته ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير أن نادي النصر عرض على اللاعب الفرنسي الدولي أدريان رابيو 20 مليون يورو راتبًا سنويًا، حيث أن اللاعب متاح التعاقد معه في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الجاري.

وانتهى تعاقد رابيو مع يوفنتوس الإيطالي وأصبح متاحًا بشكل مجاني لأي نادي للتعاقد معه في الفترة الحالية، وهو ما منح النصر فرصة التحرك لحسم الصفقة قبل غلق أبواب الميركاتو في منتصف الشهر الجاري.