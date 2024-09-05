"تصفيات إفريقيا وآسيا ودوري الأمم الأوروبية".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري، العديد من المباريات بمختلف الملاعب العالمية، وأبرزها مواجهات تصفيات إفريقيا وآسيا، بجانب دوري الأمم الأوروبية.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

تصفيات أمم إفريقيا

الجزائر ضد غينيا الاستوائية.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 6.

تونس ضد مدغشقر.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك ضد سويسرا.. العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول البث.

البرتغال ضد كرواتيا.. العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..بي إن سبورت 2.

صربيا ضد إسبانيا.. العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..بي إن سبورت 1.

تصفيات آسيا

كوريا الجنوبية ضد فلسطين.. الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..بي إن سبورت 1.

قطر ضد الإمارات.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..بي إن سبورت 2.

العراق ضد عمان.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..بي إن سبورت 1.

الأردن ضد الكويت.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..بي إن سبورت 4.

السعودية ضد إندونيسيا.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..بي إن سبورت 3.

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