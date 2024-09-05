موعد مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم والقناة الناقلة والمعلق .. دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب البرتغال لاستقبال ضيفه منتخب كرواتيا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب النور، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب البرتغالي بقيادة النجم الكبير كريستيانو رونالدو المباراة بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، حيث يستهدف برازيل أوروبا تقديم انطلاقة قوية في دوري الأمم من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

على الجانب الأخر يتسلح منتخب كرواتيا بالقوة الكاملة له في لقاء اليوم لتحقيق الفوز على البرتغال وخطف أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات، للمنافسة بقوة على البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة البرتغال وكرواتيا جانبًا كبيرًا من القوة والندية بين المنتخبين نظرًا للصراع التاريخي الطويل بينهم.

يذكر أن أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020 وانتهت بفوز البرتغال بثلاثية مقابل هدفين على ملعب ستاديون بولود لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.