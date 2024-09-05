المغرب والجابون.. الموعد والتشكيل المتوقع في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة منتخب المغرب مدينة أغادير، قادمة من سلا حيث أنهت معسكرها التدريبي في فترته الأولى داخل مجمع محمد السادس، استعدادا لخوض مباراة الجابون غدا الجمعة، في أولى جولات تصفيات أمم أفريقيا.

ومن المنتظر أن يكتفي المنتخب المغربي بحصة تدريبية واحدة على ملعب المواجهة قبل تركه لمنافسه الجابوني ليستفيد منه في نفس توقيت المباراة المرتقبة بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي.

وتواجد مثلما أكدت وسائل الإعلام ذلك في وقت سابق عز الدين أوناحي المنتقل حديثا لنادي باناثينايكوس اليوناني، بعدما عاد من أثينا حيث أنهى إجراءات انضمامه لهذا الفريق.

كما أن صفوف المنتخب المغربي مكتملة ولا تشهد أية غيابات للإصابة وسيظهر بقوته الضاربة بالمباراة.

وتستضيف دولة المغرب النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، ومشاركته في التصفيات من أجل الاستعداد بشكل جيد للبطولة التي تستضيفها على أراضيها للمرة الثانية في تاريخها.

وسبق واستضافة دولة المغرب أمم إفريقيا 1988، وفي تلك النسخة البطولة، نالت الكاميرون اللقب، فيما منتخب أسود الأطلس أنهى البطولة في المركز الرابع.

وضمن أسود الأطلس بالفعل مشاركتهم في البطولة، ولكن يشارك في التصفيات من أجل الاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة وعلى رأسها تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمن أسود الأطلس بالفعل مشاركتهم في البطولة، ولكن يشارك في التصفيات من أجل الاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة وعلى رأسها تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

أوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات ليسوتو، والجابون وإفريقيا الواسطي.

ويبحث وليد الركراكي عن الظهور بشكل لائق خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وإيجاد مفاتيح النجاح في النسخة الافريقية التي تستضيفها المملكة المغربية.



تشكيل المغرب ضد الجابون المتوقع في تصفيات كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – عبد الكبير عبقار – نايف أكرد – نصير مزراوي

الوسط: سفيان أمرابط – إبراهيم دياز – عز الدين أوناحي

الهجوم: سفيان رحيمي – عبد الصمد الزلزولي – إلياس أخوماش

وتقام المباراة على الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والعاشرة بتوقيت القاهرة، على أرصية الملعب الكبير بأغادير.