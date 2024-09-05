كأصغر مرشح في تاريخ الجائزة المرموقة.. لامين يامال يحطم رقم مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم الإسباني اليافع لامين يامال في تحقيق انجاز جديد بعدما أصبح أصغر لاعب يتم ترشيحه للحصول على الكرة الذهبية في تاريخ هذه المسابقة التي تقيمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ أكثر من 60 عاما.

وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قد أعلنت أمس (الأربعاء) قائمة الاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 والتي تضمنت اسم نجم برشلونة ومنتخب اسبانيا لامين يامال بعد المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي، مع الفريق الكتالوني بالاضافة الى كونه أحد أهم مفاتيح فوز منتخب اسبانيا بلقب يورو 2024 فكان طبيعيا أن يكون اسمه ضمن المرشحين للجائزة المرموقة.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فأن لامين يامال حقق انجازا جديد بمجرد ترشحه للكرة الذهبية حيث اصبح أصغر لاعب سيتم اعلان ترشحه للحصول على الجائزة وعمره 17 عاما و 53 يوما بينما كان الأصغر قبل ذلك هو النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ترشح للجائزة وعمره 18 عاما و 293 يوما في 2017 .

وقالت صحيفة سبورت: أن وجود اسم لامين يامال يعد انجازا جديد للنجم الإسباني الذي سيكون اسمه أحد علامات الجائزة في السنوات القادمة وربما يحقق اللقب لعدة مرات مثلما فعلها من قبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو .