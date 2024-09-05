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وزير الرياضة يهنئ رحاب أحمد بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلي اللجنة البارالمبية المصرية، ولبطلتنا المصرية رحاب أحمد بذهبية رفع الاثقال في الألعاب البارالميية باريس 2024.


حيث استطاع اللاعب رحاب أحمد تحقيق الميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 55  كجم.


أكد الدكتور أشرف صبحي ، علي إيمانه الكبير بقدرة أبطال مصر البارالمبيين المشاركين في المنافسات علي التحدي والإصرار والتفوق، وتحقيق الانجازات التي تضاف إلي سجل المصرية.


وتُعد هذه الميدالية الثانية للبعثة البارالمبية المصرية بعد ذهبية محمد المنياوي في وزن 59 كجم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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