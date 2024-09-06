المنتخب الإيطالي يُسجل الثالث في شباك فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم الهدف الثالث في شباك نظيره الفرنسي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، والتي يشهدها ملعب حديقة الأمراء.



أتى هدف إيطاليا الثالث من خلال اللاعب راسبادوري في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وكان المنتخب الفرنسي قد تقدم في المباراة من خلال اللاعب برادلي باركولا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، فيما تعادلت إيطاليا عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 30، وجاء هدف الأتزوري الثاني من خلال اللاعب دافيد فراتيسي في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وكان المنتخب الفرنسي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، كلاوس.

خط الوسط: كانتي، يوسف فوفانا.

خط الوسط الهجومي: باركولا، مايكل أوليز، جريزمان.

خط الهجوم: مبابي.

البدلاء: سامبا، دينييه، أوباميكانو، كونيه، جندوزي، ماركوس تورام، عثمان ديمبلي، كولو مواني، وارن زائير إيمري، أريولا.