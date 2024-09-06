إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة -

تعرض المهاجم المصري مصطفى محمد للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها فى المغرب.

وخرج مصطفى محمد بعد الإصابة وحل محمد الننى بديلاً له، ليكون أول تبديل لمنتخب مصر في المباراة التى يتقدم خلالها الفراعنة بهدفين نظيفين.

يتقدم منتخب مصر على ضيفه الرأس الأخضر بهدفين دون رد، في المباراة المقامة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا.

وجاء هدف مصر في الدقيقة 23 عن طريق رامي ربيعة من ضربة رأسية ليوقع مدافع الاهلي على خامس أهداف مع المنتخب الوطني.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد حمدي

في الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش

في الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد