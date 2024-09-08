وكيل ستراندبيرج يرد على أنباء مفاوضات الاهلي

رد سيرهات ألتينسي وكيل أعمال السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم هاتاي سبور التركي على أنباء مفاوضات النادي الاهلي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت عدة تقارير أكدت وحود مفاوضات من جانب النادي الاهلي للتعاقد مع ستراندبيرج خلال الصيف الجاري.

وقال سيرهات ألتينسي خلال تصريحات صحفية: “لم نتلق أي عروض حتى تلك اللحظة من الاهلي، من أجل التعاقد مع كارلوس ستراندبيرج”.

وأضاف: “يوجد عدة وكلاء يتحدثوا معي بخصوص ستراندبيرج، لكن لم يتم تقديم عرض رسمي من المارد الأحمر حتى الآن”.

واختتم: “لا أعلم مدى صحة رئيس رئيس نادي هاتاي، لكن ربما تحدث معه بعض الوكلاء عن اللاعب فلذلك صرح بهذا الكلام”.

وكان رئيس نادي هاتاي سبور، قد أكد خلال تصريحات صحفية تلقيه عرضًا رسميًا من النادي الاهلي للتعاقد مع ستراندبيرج استعدادًا للموسم الجديد، وهو ما نفاه وكيل اللاعب