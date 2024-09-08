شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لرحلة نيروبي لمواجهة الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الزمالك الاستعداد لرحلة نيروبى الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة الشرطة الكينى، ورفض مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق بطائرة خاصة لتوفير السيولة المالية، حيث يوجد طيران مباشر إلى نيروبي فى كينيا دون الحاجة إلى الهبوط ترانزيت.

ويترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر المقبل، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم 16 من الشهر الجاري، عقب الانتهاء من مواجهة الشرطة الكيني.

ويلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر السبت المقبل 14 سبتمبر بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.