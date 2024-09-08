موعد مباراة مصر وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل منتخب مصر الأول إستعداداته لمواجهة بتسوانا في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2025.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق إنتصاره الثاني على التوالي بعدما تفوق على كاب فيردي مساء الجمعة الماضية بثلاثية نظيفة.

ويطير “الفراعنة” اليوم الاحد إلى بتسوانا بطائرة خاصة قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعة.

ويلعب منتخب مصر ضمن مجموعة تضم كلا من بتسوانا وكاب فيردي والمنتخب الموريتاني.

وكان المنتخب قد تلقى ضربة قوية بعد تأكد غياب الثائي مصطفى محمد وعمر مرموش عن المباراة المرتقبة بعد الإصابة التي لحقت بهم خلال مشاركتهما في لقاء كاب فيردي.

موعد مباراة مصر وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا في الجولة الثانية بالتصفيات في تمام الساعة الرابعة عصر الثلاثاء المقبل بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر امام بتسوانا

تنقل مباراة مصر وبتسوانا حصرياً عبر شبكة قنوات بين سبورتس.