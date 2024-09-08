الشباب السعودي يحدد مدة غياب نجم الفريق بعد تعرضه للاصابة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة نادي الشباب السعودي عن مدة غياب البرتغالي دانييل بودينس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمقرر لها ثلاثة أسابيع، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة عضلية، وفقًا لما أوضحه الحساب الرسمي عبر منصة إكس السبت.



وسبق لبودينس «28 عامًا» الذي تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية أن أجرى تدريبات مع زملائه اللاعبين، إضافة إلى تمارين فردية باستخدام الكرة، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية، إذ بات خارج حسابات مواطنه فيتور بيريرا، أمام كل من القادسية والتعاون والرائد، في الجولات المقبلة.



ويحتل الشباب المركز العاشر في سلم ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط بعد الخسارة أمام الاتفاق والفوز على الخليج تواليًا، وذلك قبل أن يحل ضيفًا على القادسية الأحد 15 سبتمبر الجاري لحساب الجولة الثالثة من الدوري.