موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في المواجهة التى تجمع بينهما بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.