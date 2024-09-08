آخر تطورات إصابة داني أولمو مع منتخب إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت العديد من التقارير الصحفية ان الإصابة التي تعرض لها داني أولمو نجم نادي برشلونة، خلال مشاركته مع إسبانيا في التعادل مع صربيا بدون أهداف، بدوري أمم أوروبا، فيما لم يشارك أولمو في مران الفريق أمس السبت، قبل مواجهة سويسرا.

وأفادت التقارير الواردة من معسكر المنتخب الإسباني بغياب اولمو عن مواجهة إسبانيا لسويسرا ، ضمن فعاليات دوري الأمم الأوروبية.

اللاعب يعاني من كدمة أصيب بها في المواجهة الماضية أمام صربيا ، وهو ما سيحول دون مشاركته في اللقاء القادم للحصول على الراحة بينما تؤكد الصحف الكتالونية أنه سيكون جاهز لمواجهة جيرونا.

إصابة داني أولمو

وبحسب الصحفي مارتينيز فيران بإذاعة راديو كتالونيا الإسباني، فإن أولمو خضع لعدة فحوصات طبية، وتبين أن إصابته ليست خطيرة.

وأضاف: "من المتوقع أن يكون جاهزا في المباريات المقبلة".

يذكر أن الضربة التي تلقاها أولمو كانت في ركبته اليمنى، وتحديدا في الدقيقة 67، من خلال اشتراك مع مدافع صربيا ميلينكوفيتش، لكن الحكم احتسب خطأ لصربيا ومنح بطاقة صفراء للاعب برشلونة.

واستمر أولمو بعد الضربة ربع ساعة في الملعب، قبل أن يغادر في الدقيقة 82.