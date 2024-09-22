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برشلونة يلتهم فياريال بخماسية في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فوزا عريضا على  فياريال بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من ، والتي ستقام على ملعب "لاسيراميكا". 


افتتح ليفاندوفسكي التهديف وسجل الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 20 بعدها أضاف ثاني الأهداف في الدقيقة 35 ثاني الأهداف  قبل أن يرد بيريز لاعب فياريال بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 38.

ثم سجل توريه في الدقيقة 58 الهدف الثالث قبل أن يضيف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 74، بعدها أضاف البرازيلي الهدف الخامس ، والثاني له في اللقاء.

 

موقف برشلونة وفياريال في جدول الدوري الإسباني:


رفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بعد تحقيق العلامة كاملة، فيما يتوقف رصيد فياريال عند 11 نقطة في المركز الرابع.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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