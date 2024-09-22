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برشلونة يكتسح فياريال بخماسية في الدوري الإسباني (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة وفياريال التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من .

واكتسح البارسا نظيره فياريال بخماسية مقابل هدف على ملعب "لا سيراميكا".

سجل هدف برشلونة الأول، ليفاندوفسكي في الدقيقة 20.

سجل هدف برشلونة الثاني، ليفاندوفسكي في الدقيقة 35.

سجل هدف فياريال، أيزوي بيريز في الدقيقة 38.

سجل هدف برشلونة الثالث، بابلو توري في الدقيقة 58.

سجل هدف برشلونة الرابع، رافينيا في الدقيقة 74.

سجل هدف برشلونة الخامس، رافينيا في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز عزز برشلونة صدارته للدوري الإسبانية برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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