رونالدو يسجل هدفًا مثيرًا للبرتغال أمام اسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب البرتغال فوزه الثاني على التوالي في بطولة دوري الأمم الاوربية وذلك بعد فوزه على منتخب اسكتلندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لالوش بالعاصمة البرتغالية لشبونة .

وكان منتخب البرتغال قد حقق انتصاره الاول الاسبوع الماضي على حساب المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف .

تقدم منتخب اسكتلندا بهدف مبكر في الدقيقة السابعة لسكوت ماكتوميني المنتقل حديثا من مانشيستر يونايتد الأنجليزي إلى نابولي الإيطالي وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الاول .

في الشوط الثاني نجح منتخب البرتغال في التعادل عبر برونو فيرنانديز في الدقيقة ٥٨ قلل ان ينجح النجم الكبير كريستيانو رونالدو في حسم المباراة بالهدف الثاني قبل النهاية بدقيقتين.