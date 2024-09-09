الامارات | لاعب بعمر 27 ربيعاً "الأعلى أجراً" في أوروبا.. متفوقاً على مبابي وهالاند وصلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "Givemesport" الإنجليزية، عن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في أوروبا للموسم الكروي 2024-2025، في قائمة اعتلاها لاعب بعمر 27 ربيعاً، وابتعد عن المركز الأول فيها نجوم عالميين بحجم كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، والدولي المصري محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة أن لاعب وسط برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ، جاء الأعلى أجراً في أوروبا بقيمة راتب أسبوعي يبلغ 614 ألفاً و214 جنيه إسترليني، في قائمة غابت عتها بعض الأسماء الكبيرة التي انتقلت مؤخراً إلى دوريات أخرى، مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار، اللذين انتقلوا للدوري السعودي، بجانب انتقال ميسي للعب في الدوري الأمريكي.

وواصل لاعبي برشلونة وفقاً للصحيفة صدارتهم الأعلى أجراً بحلول البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالمرتبة الثانية في القائمة بإجمالي راتب أسبوعي يبلغ 545 ألفاً و913 جنيه إسترليني، فيما جاء الدولي الفرنسي ونجم ريال مدريد كيليان مبابي بالمرتبة الثالثة بأجرٍ أسبوعي يبلغ 511 ألفاً و845 جنيه إسترليني.

وجاء قائد المنتخب الإنجليزي ونجم بايرين ميونيخ هاري كين بالمرتبة الرابعة بإجمالي 409 ألفاً و476 جنيه إسترليني، ليكمل كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي المراكز الخمسة الأوائل في القائمة براتبٍ أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح الأعلى أجراً في نادي ليفربول من حيث الراتب، جراء تقاضيه أسبوعياً 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً التي وضعته في شراكة مع لاعب مانشستر يونايتد كاسميرو في شراكة على صعيد المركز التاسع.

وجاء ترتيب قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في أوروبا لموسم 2024-2025 وفقاً للآتي:

1ـ فرينكي دي يونج - برشلونة: 614,214 جنيه إسترليني أسبوعيًا

2ـ روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة: 545,913 جنيه إسترليني أسبوعيًا

3ـ كيليان مبابي - ريال مدريد: 511,845 جنيه إسترليني أسبوعيًا

4ـ هاري كين - بايرن ميونيخ: 409,476 جنيه إسترليني أسبوعيًا

5ـ كيفين دي بروين - مانشستر سيتي: 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

6ـ إرلينج هالاند - مانشستر سيتي: 375,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

7ـ ديفيد ألابا - ريال مدريد: 368,528 جنيه إسترليني أسبوعيًا

8ـ دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس: 363,942 جنيه إسترليني أسبوعيًا

9ـ محمد صلاح - ليفربول: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

10ـ كاسيميرو - مانشستر يونايتد: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا