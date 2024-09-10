ملف رياضة الخليج 365.. لاعب جديد في الزمالك.. أحدث ظهور لأبو تريكة.. وعقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، أبرزها الزمالك يتعاقد مع لاعب جديد، وأحدث ظهور لأبو تريكة بعد العملية الجراحية، وعقوبة الأهلي ضد كهربا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

"التأثير واضح".. ظهور "أبو تريكة" بعد الوعكة الصحية ورسالة مهمة (فيديو)

ظهر محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية، وإجرائه عملية جراحية، خلال الفترة الاخيرة، وغيابه عن شاشات التلفزيون.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عقوبة مالية من الأهلي ضد كهربا لهذا السبب

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية ضد لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد جديد لمباراة منتخب مصر ضد بتسوانا

تلقى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا في السابعة مساء بتوقيت مصر بدلاً من الساعة الثامنة والموافقة على طلب منتخب مصر برفض الموعد الجديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي قادما من إنبي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حكم مصري يمنع ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء.. ما القصة؟

شهدت مباراة السنغال وبوروندي التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، واقعة فريدة من نوعها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الكشف عن مترجم كولر الجديد في الأهلي

عيّن النادي الأهلي مترجماً جديدًا للمدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم، مارسيل كولر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"إزاي".. شيكابالا يسخر من استبعاد عمر جابر من المنتخب

سخر محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك من استبعاده زميله عمر جابر من قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بند في حالة الاحتراف".. تفاصيل إعارة محمد حمدي إلى الزمالك

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع مجلس إدارة إنبي من أجل استعارة الظهير الأيسر للفريق محمد حمدي لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف موعد مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موعد مباراة إياب الأهلي وجورماهيا في دوري الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حادث أليم مع والده".. وفاة حارس مرمى سموحة السابق زين الإمبابي

أعلن عطية السيد، رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي سموحة، وفاة حارس مرمى فريق سموحة السابق وسبورتنج الحالي مواليد 2008 زين الإمبابي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"صدمة للأهلي".. إصابة أشرف داري قبل انطلاق مباراة المغرب وليسوتو

تعرض النجم المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة على مستوى الكاحل خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو بالتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مستند".. الخليج 365 يكشف وصول البطاقة الدولية لبوبيندزا صفقة الزمالك الجديدة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة عدم وصول البطاقة الدولي للصفقة الجديدة الجابوني أرون بوبيندزا خلال فترة الانتقالات الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا