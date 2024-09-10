الامارات | تعليق غريب من دي بروين بعد خسارة بلجيكا أمام فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى كيفن دي بروين قائد المنتخب البلجيكي شعوره بالمرارة بعد الخسارة أمام فرنسا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ما أثار مخاوف من حدوث خلاف بين اللاعب وزملائه.

وأعرب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في مقابلة بعد المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول، عن انزعاجه من مستوى زملائه، مشيرا أيضا إلى التكتيك المعتمد من الفريق الذي كان يُقدّم أداء جيدا في أول 20 دقيقة.

وقال دي بروين (33 عاما) لقناة "في تي أم" الفلمنكية "كنا ندافع بستة لاعبين. حتى في الشوط الثاني، كان الوضع نفسه رغم أننا كنا متأخرين. الأمر لا يتعلق فقط بالتحوّل. إنه يتعلق بطريقة لعبنا. هناك لاعبون لم يؤدوا أدوارهم. انتهى الأمر".

وأضاف "إذا لم تكن جيدا بما فيه الكفاية، عليك أن تبذل قصارى جهدك، وهو ما لم يفعله البعض. أستطيع تقبل أننا لم نعد في مستوى 2018 (المركز الثالث في كأس العالم). كنت أول من قال ذلك. لكن هناك أمور غير مقبولة".

وأشارت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن دي بروين وجّه كلمات جارحة تجاه زملائه في غرفة الملابس.

علاوة على ذلك، في لقطات بثتها قناة "أر تي أل"، شوهد صانع الألعاب وهو يبدو وكأنه يقول مرارا لمدربه الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو "سأتوقف" (عن اللعب مع المنتخب الوطني).

وأثارت هذه التصريحات الشكوك حول مستقبل اللاعب مع "الشياطين الحمر".

منذ بداية مسيرته الدولية عام 2010، خاض 107 مباريات دولية سجل خلالها 30 هدفا، وهو حاليا سابع أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب بلاده.

ويتعيّن الآن على تيديسكو إقناع دي بروين بالبقاء مع المنتخب، بعدما أعلن الحارس تيبو كورتوا سابقا عدم تمثيله بلاده مجددا في ظل وجود المدرب.

قال تيديسكو "كيفن لاعب يحب الفوز، ومن الطبيعي أن يشعر بخيبة أمل. لكنني لا أخشى رحيله".