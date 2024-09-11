ملف رياضة الخليج 365.. عقوبة جديدة على الزمالك.. عودة كهربا للتدريبات.. رباعية منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها عقوبة جديدة من الفيفا ضد الزمالك، وعودة كهربا لتدريبات الأهلي بعد تغيبه، ورباعية منتخب مصر في مرمى بتسوانا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

الفيفا يفرض على الزمالك عقوبة مالية.. تفاصيل

أبلغ اتحاد الكرة المصري لكرة القدم نادي الزمالك بوصول خطاب من "الفيفا" بفرض عقوبة مالية بسبب تأخر مستحقات الغاني أتشيمبونج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شرح موقفه لكولر.. كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انتظام محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم، عقب تغيبه عن تدريبات أمس لظروف خاصة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منتخب مصر يكتسح بتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا (فيديوهات وصور)

انتهت مباراة منتخب مصر وبتسوانا في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات أمم أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وفر 300 تذكرة.. رابطة مشجعي الأهلي بالسعودية توجه الشكر للمنتج حمادة إسماعيل

تقدمت رابطة مشجعي النادي الأهلي بالسعودية بالشكر للمنتج الكبير حمادة إسماعيل بعد توفيره 300 تذكرة للرابطة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب نوتنجهام فورست السابق

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من التعاقد مع لاعب سبق له أن شارك مع أندية الدوري الإنجليزي من قبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على بتسوانا

فاز منتخب مصر على نظيره بتسوانا برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدربة دجلة: سأرفض السيتي أو تشيلسي للبقاء في مصر.. وهذه رؤيتي للموسم المقبل

تشهد كرة القدم النسائية في مصر التي ظهرت عام 1993 على يد سحر الهواري، نموا واضحا بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، ولكن قبل انطلاق الموسم "الاستثنائي"، كانت هناك مدربة تصنع التاريخ في النسخة الماضية، كونها أول أجنبية تتولى تدريب فريق سيدات في مصر، وهي شيلين يوستن مدربة وادي دجلة للسيدات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

احتفال خاص لمحمد صلاح في غرفة الملابس (صور)

شهدت أحداث ما بعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، احتفال خاص بمحمد صلاح نجم الفراعنة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أحرقها حية".. وفاة صديق العداءة الأوغندية

توفى ديكسون نديما مارانجاش صديق ريبيكا تشيبتيجي العداءة الأوغندية، والتي لقت مصرعها بعدما أحرقها، قبل عدة أيام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا