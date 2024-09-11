أسطورة إيطاليا يتحدث عن محمد صلاح وسر تراجع المنتخب الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كلاوديو جنتيلي أسطورة منتخب ايطاليا وفريق يوفنتوس السابق، عن العديد من الأمور الشائعة مثل تراجع المنتخب الإيطالي ورأيه في النجم المصري محمد صلاح.

وقال كلاوديو مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية:

لدي ذكريات رائعة عن فوزي بلقب كأس العالم ١٩٨٢ في اسبانيا مع منتخب ايطاليا والامر لم يكن سهلا للغاية ولكن حققناه على حساب منتخبات كبرى.. لم أكن اتعمد العنف ابدا امام اسطورة الارجنتين الراحل دييجو مارادونا ولكن قدرتي البدنية والاندفاع هي كانت من تساعدني على ايقاف خطورته والدفاع مسؤولية كبيرة لأي لاعب

السبب الرئيسي في تراجع مستوى المنتخب الايطالي في الفترة الاخيرة هو وجود لاعبين شباب كثر لا يعرفون قيمة اللعب للمنتخب وايضا الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية.. تراجع منتخب ايطاليا مرتبط ايضا بتراجع مستوى الدوري الايطالي وانديته وايضا مشاركة بعد الاجانب مع فرق الكالتشيو أضعف مستوى "الآتزوري"

تياجو موتا مدرب جيد ولديه عقلية رائعة واتوقع ان ينجح في تجربته الحالية مع يوفنتوس وان يحقق العديد من الانجازات بفضل قدرته على التعامل مع اللاعبين الشباب

محمد صلاح لاعب يمتلك امكانيات خاصة ومميز عن بقية اللاعبين بفضل قدراته الفنية المميزة.. واذا لعبت أمام صلاح كنت سأنجح في ايقاف خطورته وأجعله لا يمر بالكرة ابدا.