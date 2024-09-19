شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على التحدى الليبى استعدادا لانطلاق الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيرة التحدى الليبى 2 -1 في المباراة الودية التي جمعتهم منذ قليل على احد ملاعب القاهرة ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتمكن محمد حمدي زكي من تسجيل ثنائية غزل المحلة في الدقيقة الأولى والدقيقة 20 بينما جاء فريق التحدي عن طريق أحمد ياسر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ونجح مسئولو غزل المحلة فى الحصول على خدمات إبراهيم حسن لاعب البنك الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.ووقع إبراهيم حسن على عقود انتقاله إلى غزل المحلة لمدة 3 سنوات قادمة عقب الخضوع إلى الكشف الطبي.

وأعلن إبراهيم حسن عبر الخليج 365 الإنضمام إلى غزل المحلة والإنتظام في التدريبات الجماعية للفريق اليوم تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك.

ونجح غزل المحلة الموسم الماضى تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك فى العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية صعد على أثرها المحلة بصحبة بتروجت وحرس الحدود .