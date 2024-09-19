شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا بالقاهرة: نتطلع لزيادة التبادل التجارى مع مصر لـ15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير التركى بالقاهرة، صالح موتلوشن، إن منظومة الطرق فى مصر تشهد تطور كبير، وهذه المنظومة سيكون لها دور كبير فى تحقيق التنمية، ومن ثم التعاون بين الشعبين، ونستهدف الوصول لـ15 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف السفير التركى، خلال كلمته اليوم، خلال لقاء لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن وجهتى نظر مصر وتركيا بشأن ليبيا واحدة، وهناك ثقة متبادلة مشتركة فى القضايا الإقليمية كذلك.

وأكد السفير التركى بالقاهرة، أن تركيا تستضيف 3.4 مليون سورى بشكل مؤقت ونتمنى عودة الاستقرار سريعا لدولة سوريا.