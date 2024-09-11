الزمالك يترقب موقف الجابونى بوبيندزا لتقديم شكوي للفيفا

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين الموقف النهائي للاعب الجابوني أرون بوبيندزا بعد الأنباء التى ترددت حول توقيعه لنادى رابيد بوخارست الرومانى رغم وصول بطاقته الدوليه لصالح القلعه البيضاء على خلفية توقيعه إليكترونيا على إتفاق انتقاله للزمالك لمدة ثلاثة مواسم.

وقرر مجلس الإداره تقديم شكوي إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى حال عدم إلتزام اللاعب بإتفاقه الموثق مع نادى الزمالك.

وكان المدرب ماريوس سوموديكا أكد في تصريحات صحفية نقلها موقع ntvspor التركي، اليوم الأربعاء، إن تم الاتفاق مع آرون بوبيندزا على توقيع عقود الانضمام إلى رابيد بوخارست بعد إنهاء إجراءات التأشيرة للسفر إلى رومانيا

وأضاف سوموديكا: "آرون بوبيندزا لم يوقع عقدًا مع الزمالك، وصلتني العديد من الرسائل تسأل كيف قمنا بالتعاقد مع لاعب مثله ، لقد توصلنا إلى اتفاق مع والمستندات الرسمية موجودة.. ويجري التحضير للعقد، ويتم استكمال إجراءات التأشيرة".