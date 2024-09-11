آينتراخت يكشف مستجدات إصابة عمر مرموش

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح تيمو هاردونج، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، عن آخر متسجدات إصابة الدولي المصري عمر مرموش، والتي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي التي حسمتها كتيبة حسام حسن بثلاثية في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وقال «هاردونج» في تصريحات عبر موقع «sge4ever»: «إصابة عمر مرموش ليست قوية كما كنا نظن منذ البداية».

وأضاف:«مرموش يتلقى العلاج في الوقت الحالي قبل وبعد التدريب».

وتابع: «سنظل نراقب حالة ركبة مرموش خلال الأيام المقبلة».

وخاض عمر مرموش 3 مباريات هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت، حيث أحرز هدفا وحيدا وقام بصناعة 3 أهداف.

ويحتل فرانكفورت المركز التاسع في ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا"، برصيد 3 نقاط.