خالد الغندور: إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه ودخل قلوب المصريين باحترامه

ياسر رشاد - القاهرة - نعى خالد الغندور ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه وقدم اسمه لجماهير الكرة المصرية بعمله واجتهاده ودراسته الدائمة ".

وتابع:" إيهاب جلال دخل قلوب الجميع باحترامه وأخلاقه مع جميع الأندية التي تولى تدريبها بجانب تدريب منتخب مصر".

واختتم الغندور:" إيهاب جلال أصيب بالجلطة وهو في بيته وتم اكتشاف الأمر بعد 45 دقيقة كاملة وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أولاده".