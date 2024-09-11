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خالد الغندور: إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه ودخل قلوب المصريين باحترامه

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ياسر رشاد - القاهرة - نعى خالد الغندور ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه وقدم اسمه لجماهير الكرة المصرية بعمله واجتهاده ودراسته الدائمة ".

وتابع:" إيهاب جلال دخل قلوب الجميع باحترامه وأخلاقه مع جميع الأندية التي تولى تدريبها بجانب تدريب منتخب مصر".

واختتم الغندور:" إيهاب جلال أصيب بالجلطة وهو في بيته وتم اكتشاف الأمر بعد 45 دقيقة كاملة وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أولاده".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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