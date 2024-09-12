الامارات | الإمارات تستضيف «كأس العالم للكريكيت للسيدات T20»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى في المنطقة، بطولة «كأس العالم للكريكيت للسيدات T20» التي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت، بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكيت، وتقام منافساتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في دبي والشارقة، خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر، وتشارك فيها 10 فرق.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه: جيف ألارديس، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، وزايد عباس، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، وخالد العور، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي.

وتستمر البطولة على مدار 18 يوماً تقام خلالها 23 مباراة، حيث سيتم تقسيم مباريات البطولة بين دبي والشارقة مع تحديد مباراتي نصف النهائي في 17 أكتوبر في دبي، و18 أكتوبر في الشارقة، وستقام المباراة النهائية في دبي، كما تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أستراليا بطلة العالم ست مرات، إلى جانب الهند ونيوزيلندا وباكستان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية بنغلاديش وإنجلترا وجنوب إفريقيا وجزر الهند الغربية وأسكتلندا.

وأشاد جيف ألارديس باستضافة الإمارات البطولة، وقال: «أحد الأشياء المثيرة للاهتمام في الإمارات هو تنوعها، إنها مكان يمثل فيه العالم أجمع، وهذا يعني أن هذه البطولة هي كأس عالم محلية لجميع الفرق العشرة، ويمكن للاعبين الاستمتاع بدعم المشجعين المتحمسين. مع وضع ذلك في الاعتبار، يسعدني أن أعلن أن التذاكر ستكون متاحة من خمسة دراهم فقط، وسيكون الأطفال دون سن 18 عاماً مجاناً».

وأضاف: «سنعمل أيضاً مع مجلس الكريكيت الإماراتي ومجلس دبي الرياضي على إرث الحدث. سنقيم مهرجانات الكريكيت لإعطاء أكثر من 500 فتاة فرصة للمشاركة في اللعبة والاستمتاع بتجربة أولى ممتعة للكريكيت».

وقال خالد العور: «تأتي استضافة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، البطولة لتبرز المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي في عالم الرياضة، تواصل دبي ودولة الإمارات تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في قدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، واكتسبت دبي ثقة العالم كله بقدرتها وإمكاناتها في هذا المجال، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في قطاع الفعاليات الرياضية بفضل امتلاكها بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الرياضات، واستراتيجية العمل المتكاملة، والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية وإعداد المنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية».

وأكد زايد عباس أن مجلس الإمارات للكريكيت يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المجلس الدولي للكريكيت ومجلس الكريكيت في بنغلاديش لإنجاح هذا الحدث العالمي، وقال: «لدينا العديد من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بخبرات كبيرة وغنية في استضافة كبرى البطولات الدولية في الكريكيت، وستشهد البطولة أفضل لاعبات الكريكيت من جميع أنحاء العالم يتنافسن على أكبر جائزة في صيغة T20».

• تذاكر المباريات تبدأ من 5 دراهم.. ودون سن 18 عاماً مجاناً