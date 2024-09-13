الامارات | ملقا الإسباني يطيح الرياضي اللبناني ويبلغ نهائي كأس القارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفق الرياضي اللبناني بطل آسيا في حجز بطاقته إلى نهائي كأس القارات لكرة السلة "فيبا إنتركونتيننتال"، بخسارته أمام أونيكاخا ملقا الإسباني بطل أوروبا بفارق 37 نقطة (59-96) الجمعة في قاعة "سنغابور إندور ستاديوم" في سنغافورة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وبلغ الفريق الإسباني المباراة النهائية المقررة الأحد، بعدما حقق فوزه الثاني وبالتالي ضمن الصدارة، بعدما تغلب على أتلتيكو دي لواندا الأنغولي 94-78 في مباراته الأولى.

ويشارك في البطولة ستة فرق توزعت على مجموعتين، إذ يتأهل المتصدران إلى النهائي، بينما يتواجه الوصيفان لتحديد المركز الثالث، والأخيران على المركز الخامس.

ويلتقي السبت جي ليغ يونايتد الأميركي ممثل أميركا الشمالية مع تاسمانيا الأسترالي لتحديد بطل المجموعة الثانية، بينما يلعب الرياضي أمام بترو دي لواندا في صراع وصافة الأولى.

وكان مدرب الرياضي أحمد فران واقعيا عندما أعلن قبل اللقاء أنه ثمة فوارق شاسعة بين الفريقين، ولاسيما أن خطط الفريق قد تبدلت قبل فترة وجيزة بعد تخلُّف اللاعب الأسترالي ثون مايكر عن الحضور بسبب انشغاله في تجارب فرق الدوري الأميركي للمحترفين "أن بي إيه".

كما خسر الفريق جهود الأميركي جوناثان سيمونز لأسباب خاصة، ما دفع النادي إلى التعاقد مع الثنائي الأميركي ماني هاريس وترافين تيبودو اللذين ظهر أنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للانسجام، إلى جانب البوسني علم الدين كيكانوفيتش، لتعزيز التشكيلة التي تضم أبرز النجوم اللبنانيين وفي مقدمهم أفضل لاعب آسيوي وائل عرقجي.