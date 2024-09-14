شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحناوى: شاركت فى 7 دورات بارالمبية وحصلت على 3 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الحناوى لاعب منتخب كرة الطائرة جلوس، أنه شارك فى 7 دورات بارالمبية حتى الآن وربنا كلل مجهوداتى بالتتويج بـ3 ميداليات والتى كانت آخرها فى باريس 2024.

وقال محمد الحناوى فى تصريحات لبرنامج "القاهرة – باريس" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ـنا الحمد لله شاركت فى 7 دورات بارالمبية، وكللت هذه المشاركات بثلاث ميداليات مع المنتخب".



وأضا لاعب منتخب الطائرة جلوس:"هذه الدورة واجهت مشكلة صعبة أننا كنت مصابا وكنت غير قادر، وحصلت على حقنة من أجل استكمال البطولة والتتويج بالميدالية البرونزية".



حقق منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز علي منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.



جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.