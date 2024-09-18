شكرا لقرائتكم خبر عن محامي رمضان صبحي لـ الخليج 365: اللاعب سيمارس كرة القدم بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، أنه كان من المتوقع استئناف أحد الأطراف التي يحق لها الطعن بالاستئناف على قرار لجنة الاستماع برفع الإيقاف عن اللاعب الفترة الماضية.

وقال محامي رمضان صبحي في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استخدمت حقها في الطعن بالاستثناف على قرار لجنة الاستماع وهذا إجراء شكلي قامت به الوادا لكنها لا تمتلك أدلة جديدة لإدانة اللاعب.

وأشار هاني زهران إلى أن فريق الدفاع عن رمضان صبحي كان متوقع هذا الإجراء منذ صدور قرار لجنة الاستماع وجاهز بكافة دفوعه، مؤكدا أن موقف رمضان صبحي جيد وقوي وهذا القرار لا يوقفه حاليا، اللاعب سيمارس كرة القدم بشكل طبيعي لحين ثبوت إدانة ضده تستدعي إيقافه.

وقررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إحالة قرار رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية، كما قررت إلغاء قرار لجنة الاستماع بمصر، واعتبرته كأن لم يكن.

وكشف مصدر أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أرسلت خطاب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية يوم 11 سبتمبر الجارى.

وأضاف المصدر أن لائحة المحكمة الرياضية الدولية تقضي بوجوب رد من الوكالة الدولية خلال 20 يوما، من إصدار القرار، لبيان أسباب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية في مهلة أقصاها حتى 6 أكتوبر القادم.