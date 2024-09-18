الامارات | كانوا يحتفلون بالمولد النبوي.. حادث يودي بحياة 25 طفلاً في نيجيريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 سبتمبر 2024

لقي 25 طفلاً على الأقل حتفهم، وأصيب العشرات في حادث حافلة لمسلمين كانوا يحتفلون بالمولد النبوي في شمال نيجيريا، حسبما أفاد مسؤول في السلامة المرورية امس.

وقال كابيرو نادابو رئيس وكالة السلامة المرورية في كادونا إن سائق الحافلة التي كانت تقل أطفالاً صوفيين فقد السيطرة على مركبته، الأحد، في ولاية كادونا، قبل أن يصطدم بشاحنة.

وأضاف نادابو: "كانت الحافلة تقل 63 طفلاً والسائق يقود بسرعة عالية عندما فقد السيطرة عليها واصطدم بشاحنة".