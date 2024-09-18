الامارات | كانوا يحتفلون بالمولد النبوي.. حادث يودي بحياة 25 طفلاً في نيجيريا

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شكرا لقرائتكم خبر عن كانوا يحتفلون بالمولد النبوي.. حادث يودي بحياة 25 طفلاً في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 سبتمبر 2024
لقي 25 طفلاً على الأقل حتفهم، وأصيب العشرات في حادث حافلة لمسلمين كانوا يحتفلون بالمولد النبوي في شمال نيجيريا، حسبما أفاد مسؤول في السلامة المرورية امس.
وقال كابيرو نادابو رئيس وكالة السلامة المرورية في كادونا إن سائق الحافلة التي كانت تقل أطفالاً صوفيين فقد السيطرة على مركبته، الأحد، في ولاية كادونا، قبل أن يصطدم بشاحنة.
وأضاف نادابو: "كانت الحافلة تقل 63 طفلاً والسائق يقود بسرعة عالية عندما فقد السيطرة عليها واصطدم بشاحنة".
وتابع: "قضى 15 منهم على الفور، فيما نقل 48 جريحًا إلى مستشفيات مختلفة. توفي 10 منهم في اليوم التالي ليصل عدد القتلى إلى 25".
ووفقًا للمسؤولين عن الأطفال، فإن عدد القتلى قد يكون أكبر مع مصرع 40 طفلاً، وإصابة 31 آخرين.
وقال داهيرو أحد المنظمين الذي فقد قريبًا له: "كانت الحافلة تقل 71 راكبًا قضى 36 منهم على الفور، بينما توفي 4 آخرون في المستشفى في اليوم التالي".
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