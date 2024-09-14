الزمالك يستعد لإعلان صفقة جديدة بفيديو تشويقى

يستعد مسئولو نادى الزمالك لإعلان التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف. ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماع فيس بوك فيديو تشويقيا عن الصفقة، ظهرت فيه يد تخفى صورة لاعب مقرر أن ينضم إلى قائمة ممن تم التعاقد معهم.

محمد يوسف

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