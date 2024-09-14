شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لإعلان صفقة جديدة بفيديو تشويقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالسبت، 14 سبتمبر 2024 11:28 ص
يستعد مسئولو نادى الزمالك لإعلان التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف. ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماع فيس بوك فيديو تشويقيا عن الصفقة، ظهرت فيه يد تخفى صورة لاعب مقرر أن ينضم إلى قائمة ممن تم التعاقد معهم.
وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي.
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