الزمالك يوضح كواليس صفقة أرون بوبيندزا في 6 نقاط.. ويكشف خطوته المقبلة وسبب صمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن كواليس المفاوضات مع المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا وخطوتهم المقبلة وسبب صمت مسؤوليه بعد إعلان نادي رابيد بوخاريست الروماني ضم اللاعب.

وكتب أدهم عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"كلام مرسل يتم تداوله ما بين من يؤكد صحة موقف النادي و ما يؤكد ضعف موقف النادي في التفاوض أصحاب الأراء لم تطلع على تفاصيل الموضوع و قد يجهلوا كثيرًا من الحقائق، اتخذ نادي الزمالك كل الخطوات السليمة في التفاوض مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا".

وعدد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك 6 مسارات للتفاوض مع اللاعب جاءت كالتالي: "تم معرفة شروط اللاعب، تم التفاوض على الشروط المالية وشروط إعادة البيع و المكافآت و الحوافز، بعد الوصول إلى الصيغة النهائية تم صياغة شروط الاتفاق التي تم الموافقة عليها من النادي و اللاعب من حيث مدة التعاقد و القيم المالية و الحوافر و المكافآت و نسبة إعادة البيع بما يجعل الاتفاق يحوي كل شروط التعاقد و تم إرسالها بتوقيع وختم النادي إلى اللاعب".

وأردف: "تم توقيع اللاعب على شروط الاتفاق بما يفيد قبوله، أشار الاتفاق إلى بدء النادي إجراءات استقدام اللاعب إلى القاهرة بعد موافقته و تم حجز و إرسال تذاكر الطيران إلى اللاعب وأشار الاتفاق إلى توقيع عقود العمل النهائية بعد اجتياز اللاعب الاختبارات الطبية المطلوبة.. المسار هو المسار الطبيعي لأي تفاوض مع أي لاعب".

وتابع:" حضور أي لاعب هو إعلان عن قبوله شروط الاتفاق و الذي يليه إجراء الكشف الطبي و توقيع العقود ولا يمكن استدعاء لاعب لإجراء الاختبارات الطبية دون وجود اتفاق بشروط محدده مقبولة من اللاعب و النادي و لا يمكن أن يقوم النادي بتوقيع عقد عمل مع أي لاعب قبل التأكد من حالته الطبية"، ثم أوضح أن:"مجلس الإدارة يتشاور مع الفريق القانوني للنادي لتحديد الخطوات المقبلة بما يحفظ حقوق النادي".

وأتم عمرو أدهم تدوينته بقوله:" الهدوء و الحكمة وتوجيهات القانونيين في إدارة الأمور هي من ستمكن النادي من المحافظة على حقوقه ولن يتم تداول أي أمور تخص هذا الموضوع إعلاميًا حتى لا يتضرر النادي من أي تصريحات قد تؤثر علي حقوق النادي اثناء التعامل مع هذا الموضوع".

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